Domenica 15 gennaio alle 14.30, nella piazza coperta di Salaborsa, si terrà l’evento in ricordo di Nerio Zanetti, scomparso nel settembre 2017. L’iniziativa è organizzata dalla moglie, Marinella Vaccari Zanetti, con il patrocinio del Comune di Bologna e la collaborazione di Aics Bologna e Biblioteca Salaborsa.

Ospite d’onore sarà il tecnico Julio Velasco, da sempre molto legato a Nerio Zanetti, che ha a lungo guidato la nazionale italiana di pallavolo. Attuale direttore tecnico del settore giovanile della Fipav, Julio Velasco non è conosciuto in tutto il mondo solo per la sua collezione di titoli conquistati sul campo, ma anche per la sua mentalità che ha trasmesso e continua ad insegnare sia agli sportivi che nelle aziende.

“È sempre un onore ospitare nella nostra città Julio Velasco” commenta l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi, ” e lo è ancora di più in questa occasione, in cui ricordiamo un grande protagonista dello sport bolognese come Nerio Zanetti”.

A condurre l’incontro sarà la giornalista Laura Tommasini.