“Renato Zangheri è una figura di grande levatura intellettuale e politica, che ha lasciato un segno indelebile come Sindaco di Bologna, prestando un impegno fondamentale su temi come i quartieri, la qualità dei servizi universali ed accessibili a tutti i cittadini e ovviamente le innovazioni sul piano della cultura, eredità non solo per nostra città. Per questo, la nascita del Centro studi e ricerche a lui dedicato è una bella notizia, sarà un luogo prezioso per approfondire, riscoprire e condividere il suo pensiero ed andrà ad arricchire il tessuto cittadino di centri impegnati sulla memoria attiva. Tanti auguri al professor Tega e a quanti saranno impegnati in questo progetto”.

Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore sulla nascita del Centro studi dedicato al sindaco Renato Zangheri.