Poco prima delle 4.30 di oggi 14 gennaio 2023 i Carabinieri della stazione di Vezzano sul Crostolo su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un passante sono intervenuti in via Branciglia a Carpineti dove si era verificato un incidente a seguito del quale il conducente è rimasto lievemente ferito mentre purtroppo è deceduto il suo cane.

Secondo i primi accertamenti il 30enne alla guida di una Rav 4 per cause al vaglio dei carabinieri perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale fortunatamente senza il coinvolgimento di terzi. A seguito dell’incidente il conducente è rimasto lievemente ferito venendo soccorso dal personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Le esatte cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri.