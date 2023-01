MILANO (ITALPRESS) – “Sono sicura che il Governo durerà cinque anni, nonostante tutti i tentativi dell’opposizione e non solo di impedirlo. L’opposizione fa il suo mestiere ed è normale, l’importante è che anche noi facciamo il nostro. E il nostro compito è portare a termine gli impegni che ci siamo assunti”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in videocollegamento con la convention di Fratelli d’Italia a Milano “Pronti, candidati al via” in vista delle elezioni regionali in Lombardia.

“In due mesi di governo lo spread è sceso a 182, la Borsa è andata più che bene, la differenza la fa la serietà, la determinazione di questo esecutivo. Non abbiamo padroni e non dobbiamo dire grazie a nessuno, rispondiamo solo al popolo italiano. La nostra priorità è la crescita”, ha sottolineato Meloni.

“Non dobbiamo correre i cento metri, ma una maratona”, ha chiarito il premier, che ha spiegato: “Abbiamo di fronte un periodo complesso, ma questo scenario carico di crisi non deve impedirci di guardare al futuro con ottimismo. Dobbiamo passare dalla gestione della crisi a pensare in grande, avere il coraggio di dare alla nazione una visione di lungo periodo”.

“Riformare in senso presidenziale lo Stato rimane uno dei nostri impegni che ci siamo presi con i cittadini e intendiamo mantenerlo – ha aggiunto -. Vogliamo portarlo a termine dialogando con tutti, ma senza lasciare che atteggiamenti dilatori di altri ci impediscano di lavorare”.

“Per noi il responso della Lombardia è molto importante essendo la regione che produce il sesto PIL più alto d’Europa”, ha poi affermato in merito alle Regionali.

“Governare la Lombardia è una grande responsabilità, ma anche una grande occasione per dimostrare come le cose possano andare meglio – ha aggiunto -. Il centrodestra si presenta unito e compatto a sostegno del presidente uscente Attilio Fontana”.

