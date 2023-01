MILANO (ITALPRESS) – “Un governo fatto di forze politiche diverse, che un giorno potranno, mi auguro, realizzare una casa comune, ancora una volta guardando al modello della democrazia americana, dove il Partito Repubblicano ha fatto sintesi di diverse anime e culture che si sono unite su un programma comune, sollecitate da un comune sentire dei cittadini”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, oggi pomeriggio in occasione della presentazione delle liste di Forza Italia per la Regione Lombardia a Villa Gernetto (Monza Brianza). “Oggi e per il futuro le anime che noi rappresentiamo, quella liberale, quella cattolica, quella garantista, devono avere un ruolo essenziale, determinante non solo per i loro numeri ma per il loro valore politico. Un centro-destra di governo, in un grande paese europeo, deve avere queste caratteristiche”, ha aggiunto il leader di Forza Italia.

