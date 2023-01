AVIS Provinciale di Modena informa che nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio, a causa dell’aggiornamento del software del Servizio Trasfusionale, sono sospese le donazioni e gli esami in tutta la provincia di Modena e i punti prelievo saranno chiusi.

Le attività riprenderanno regolarmente venerdì 20 gennaio. Inoltre si ricorda che il 31 gennaio sarà chiuso il punto prelievi dell’Avis comunale di Modena in via Livio Borri 40 per la festività di San Geminiano.