«Stanno montando due photored in corrispondenza di due incroci molto pericolosi regolati da semafori». L’annuncio è arrivato, nel tardo pomeriggio, via social. Mittente il Sindaco Gian Francesco Menani che al primo annuncio ne ha fatto seguire un secondo, ovvero «seguirà un periodo appropriato di sperimentazione ed informazione prima che i dispositivi comincino a fare il proprio lavoro.

Nel dubbio – l’ultima raccomandazione del sindaco – non passate con il rosso come spesso succede». Che l’Amministrazione avesse acquistato questi dispositivi, che sanzionano i ‘furbetti del semaforo’, era noto: i photored verranno installati a guardia degli incroci tra la Circonvallazione e via Rometta e in prossimità del sottopassaggio ferroviario dell’Ancora, nodi “caldissimi” della viabilità cittadina.