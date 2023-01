Dopo sedici anni da volontario nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Capo Distaccamento del Comando di Mirandola Graziano Bernardi Bosi ha raggiunto l’età per il pensionamento.

Un impegno costante e appassionato, che ha garantito un servizio d’eccellenza alla comunità, anche nei momenti più drammatici per il nostro territorio, come l’emergenza post sisma 2012. Qualità unanimemente riconosciute e celebrate nella serata di Martedì 17 Gennaio – organizzata per festeggiare il contestuale compleanno – alla quale hanno preso parte anche il Sindaco Alberto Greco e la Vice Sindaco Letizia Budri.

“Un ringraziamento sentito, da parte di tutta l’Amministrazione e della cittadinanza, per il servizio che Graziano ha garantito al territorio in questi sedici anni al comando del distaccamento cittadino e per la fattiva collaborazione nella realizzazione della nuova caserma. L’operato prezioso e strategico dei nostri Vigili del Fuoco – hanno dichiarato il Sindaco Greco e la Vice Sindaco Budri – presto potrà contare anche sulla nuova caserma, funzionale e moderna. Si tratta di uomini e donne coraggiosi, in grado di affrontare il pericolo anche in situazioni estreme, per proteggere i cittadini e il territorio. Un impegno e una dedizione rinnovate nella quotidianità, da tanti piccoli gesti, che sottolineano lo spirito generoso e l’amore nei confronti della comunità”.

Una serata conviviale – alla presenza di numerose rappresentanze dei Vigili del Fuoco del Territorio – che anticipa l’ormai prossima inaugurazione della nuova caserma del distaccamento in Via Caduti di Nassiriya. L’intervento, ormai concluso, ha visto la demolizione della vecchia struttura danneggiata dal sisma e la ricostruzione dell’edificio di interesse strategico, sviluppato su due livelli: al piano terra rimarrà l’autorimessa – con una superficie di 140 mq ed un’altezza di 4,5 metri – che ospiterà i mezzi di soccorso dei VV.FF, lo spogliatoio comunicante con l’autorimessa attraverso un disimpegno, la sala operativa, spogliatoi, wc ed una zona soggiorno. Al primo piano sono state collocate le camere da letto e i bagni pertinenziali.