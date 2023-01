Marazzi Group – leader nel design e nella produzione di ceramica e gres per pavimenti e rivestimenti – riceve il prestigioso riconoscimento Top Employer che rinnova e consolida l’impegno dell’azienda nell’assicurare eccellenti condizioni di lavoro e qualità dei programmi di formazione e sviluppo rivolti ai dipendenti. L’assegnazione di questa certificazione si inserisce nel percorso di Marazzi Group che per il settimo anno in Italia e il secondo in Spagna continua a distinguersi per politiche HR virtuose che mettono il benessere delle proprie risorse al centro.

La ricerca, condotta ogni anno a livello globale dal Top Employers Institute, certifica nel mondo le aziende che garantiscono le migliori condizioni di lavoro e che implementano ed investono in programmi di sviluppo a ogni livello aziendale, impegnandosi nel miglioramento delle proprie best practice in diversi ambiti organizzativi che vanno dalla politica sul personale all’ambiente di lavoro, dalla gestione dei talenti alla formazione fino al benessere delle persone in azienda.

In linea con gli indicatori della certificazione Top Employers, nel 2022 Marazzi Group si è impegnata a proseguire e ad arricchire i programmi di formazione già in essere per fornire nuovi stimoli alla popolazione interna e a sviluppare nuove iniziative dedicate ai professionisti e ai manager di domani.

In continuità con gli anni precedenti, nel 2022 sono state erogate oltre 17.000 ore di didattica, in presenza e a distanza, per un totale di 488 corsi su temi prioritari per l’azienda quali qualità e ambiente, management, informatica, lingue straniere e abilità tecnico-specialistiche. Inoltre, l’attenzione del Gruppo si è rivolta anche quest’anno ai più giovani attraverso il progetto Marazzi Academy Duale dedicato all’occupabilità dei ragazzi neodiplomati dell’Istituto Volta Don Magnani di Sassuolo. Nel 2022 sono stati coinvolti una cinquantina di studenti di 4^ e 5^ superiore, alternando momenti didattici più teorici ad una vera e propria formazione on the job presso gli stabilimenti aziendali con l’aiuto di tutor esperti. Ogni anno, inoltre, parte degli studenti coinvolti viene assunta dal Gruppo. In particolare, lo scorso anno, è stata data la possibilità di entrare a far parte di Marazzi Group a 7 partecipanti.

“Aver ricevuto per il settimo anno consecutivo la Certificazione Top Employers ed averla estesa per il secondo anno anche a Marazzi in Spagna ci spinge a continuare in questa direzione” – commenta Luca Gatti, Direttore HR e Organizzazione Marazzi Group – “Durante l’anno appena trascorso siamo riusciti a migliorare ulteriormente gli indicatori rilevati in termini di sicurezza sul lavoro, grazie al nostro impegno nel fare cultura e formazione su questo tema.

Inoltre l’integrazione di nuovi programmi formativi è stata molto apprezzata sia dai colleghi con almeno un collaboratore coinvolti nel percorso “Smart Management” con l’obiettivo di incentivare il confronto e la discussione proattiva nel coordinamento delle persone anche in smart working, sia dai venticinque giovani talenti Under 30 del Gruppo Marazzi coinvolti nel progetto internazionale “Young Tile” per sviluppare tre progetti sui temi Sostenibilità, Innovazione digitale e Tecnologia strategica per la valutazione del board”.

“Siamo molto felici di aver confermato anche quest’anno la certificazione Top Employer – commenta Mauro Vandini, AD di Marazzi Group – e anche del Premio Migliore Azienda da parte di Art Tribune, che rappresenta un riconoscimento anche per il nostro impegno in termini di persone e azienda nella collaborazione attiva e nel sostegno a istituzioni, realtà culturali, ospedali ed enti no profit che operano in diverso modo sul nostro territorio”.

L’impegno del Gruppo in questi ambiti rappresenta un elemento fondante di un più ampio disegno strategico che vede Marazzi focalizzata in ambito ESG per contribuire concretamente nel generare un impatto positivo in termini di sostenibilità sociale interna ed esterna all’azienda.

Il Gruppo Marazzi, presente in più di 140 Paesi, è universalmente riconosciuto come sinonimo di ceramica di alta qualità per pavimenti e rivestimenti e simbolo del miglior made in Italy nel settore dell’arredamento e del design. Tutti i prodotti Marazzi in ceramica e gres sono realizzati con le migliori tecnologie applicate e con cicli di produzione ecosostenibili, certificati secondo i più severi standard internazionali. Marazzi fu fondata nel 1935 nel distretto di Sassuolo (Modena), polo di fama internazionale per la produzione di piastrelle di ceramica. Si devono a Marazzi le principali innovazioni tecnologiche, di processo e di design che hanno reso il distretto un punto di riferimento per l’intero mondo della ceramica.

Marazzi Group fa parte di Mohawk Industries, Inc. il più grande produttore mondiale nel settore del flooring, gruppo multinazionale quotato alla Borsa di New York e che ha fatturato nel 2021 11 mld di dollari.