Una settantina di mezzi, fra spazzaneve e spargisale, sono pronti a intervenire sui circa 500 chilometri di strade comunali, a fronte dei bollettini meteo che prevedono nevicate nella giornata di domani, giovedì 19 gennaio: il “piano neve” del Comune conta infatti su 61 mezzi per pulire le strade, e otto per “salarle”, con una rete di 490 chilometri di propria competenza e una scorta di 700 tonnellate di sale.

In caso di nevicate, le operazioni di sgombero cominciano dalla viabilità principale, i grandi parcheggi e quelli di strutture a servizio della cittadinanza, come ospedale, case di riposo, caserme, scuole, e così via.

Ogni giro di “salatura” prevede lo spargimento di 40 tonnellate di sale: i mezzi saranno caricati oggi per esser pronti in caso di necessità, ma difficilmente si procederà a una salatura questa sera, perché domattina è prevista pioggia prima dell’eventuale neve.

Riguardo la pulizia dei marciapiedi di fronte alle proprietà private, l’Amministrazione comunale ricorda che è a carico dei proprietari stessi, e invita i cittadini ad aiutare le persone anziane in queste operazioni.

Si ricorda inoltre l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, in vigore dal 15 novembre al 15 aprile per tutti i veicoli, raccomandando di evitare quegli spostamenti che possono essere rinviati di qualche ora.

Il Centro Operativo per l’emergenza neve sarà attivo presso il magazzino comunale di via Bellodi e sarà coordinato 24 ore su 24: in caso di necessità, è possibile chiamare il Centro Operativo al numero 059690177 o la Polizia Locale al numero 059649555.

Spiega Stefania Gasparini, Vice-Sindaco con delega a Lavori pubblici e Viabilità: «Il Comune si impegna a garantire la sicurezza e la transitabilità delle strade durante le nevicate. Siamo pronti ad intervenire tempestivamente e a tenere informati i cittadini attraverso i nostri canali ufficiali. Invitiamo tutti coloro che devono spostarsi durante questi eventi climatici a prevedere possibili rallentamenti e difficoltà sulla strada e di pianificare i propri spostamenti di conseguenza, partendo per tempo e portando pazienza in caso di eventuali disagi».

Per rimanere informati sull’evolversi della situazione, si possono consultare la pagina facebook.com/ComunediCarpi e il sito www.carpidiem.it