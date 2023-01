Proseguono a ritmo serrato i controlli dei Carabinieri per la prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito altri controlli antidroga nella zona nord della città, perlustrando il quartiere Sacca e, il particolare, le zone di Via Attiraglio, Parco XXII Aprile e il complesso residenziale R-Nord.

Dopo le ore 20, la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, vigilando nella Via Attiraglio, hanno individuato una persona sospetta la quale, all’avvicinarsi dei militari, si è data immediatamente alla fuga. Raggiunto e bloccato dopo breve inseguimento a piedi, l’uomo, 32enne, è stato trovato in possesso di 197 gr. di hashish, due dosi di eroina e 600 Euro in contanti.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e la persona è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In mattinata sarà condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

I servizi coordinati dell’Arma di Modena, pianificati dal Comando Provinciale, proseguiranno anche nei giorni successivi.