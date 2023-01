Un Sassuolo in diciassettesima posizione a sette punti da Verona e Sampdoria (in piena zona retrocessione) si prepara alla trasferta di domenica alle 15 sul prato dell’U Power Stadium, casa del Monza Calcio.

Trasferta determinante per il prossimo futuro dei neroverdi e probabilmente di Dionisi nonostante la rinnovata fiducia da parte della dirigenza (che intanto ha congelato praticamente tutto il mercato Sassolese).

Con Pinamonti e Consigli ancora fuori, il Sassuolo che l’allenatore arrivato nell’estate del 2021 potrebbe mandare in campo dovrebbe avvicinarsi molto a quello visto domenica scorsa al Mapei contro la Lazio.

Mentre auguriamo al tecnico dei neroverdi (e a tutti i tifosi) di trovare in Brianza quei punti di cui si sente tremendamente la mancanza, on line girano già alcune ipotesi per l’eventuale sostituzione.

Tra i nomi quelli di Leonardo Semplici (attualmente fermo dopo l’esperienza a Cagliari) e Giuseppe Iachini che sarebbe libero dopo l’ultima esperienza al Parma nello scorso campionato.

Intendiamoci ad oggi si tratta solo di voci che girano in rete e non solo ma in caso di risultato negativo c’è chi si dice sicuro di una rivoluzione partendo dalla panchina a Sassuolo sia più che probabile.

Claudio Corrado