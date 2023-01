La celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale, è una ricorrenza consolidata tra le polizie locali d’Italia. Quest’anno il Corpo Unico della Bassa Reggiana ha voluto condividere questa tradizione con i cittadini pensando ad una cerimonia pubblica che si è tenuta ieri pomeriggio, giovedì 19 gennaio, presso il Duomo e nella piazza principale di Guastalla.

All’iniziativa hanno partecipato anche le altre Forze dell’Ordine – Carabinieri, Polizia stradale e Guardia di Finanza – oltre alle autorità locali degli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana.

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 17.30 con il ritrovo in Piazza Mazzini, dove sono state esposte le auto della Polizia locale Bassa Reggiana. È seguita alle ore 18.00 la Santa Messa nella Concattedrale celebrata da Mons. Francesco Marmiroli che ha ricordato la figura e il significato del Santo protettore del Corpo di polizia locale, che incarna valori quali l’umiltà, la fedeltà, la lealtà, il coraggio, la pazienza, valori che devono guidare gli agenti nello svolgimento della loro missione.

Dopo la Messa, la benedizione dei mezzi in Piazza Mazzin e i ringraziamenti a tutto il Corpo da parte del Sindaco di Guastalla e Presidente dell’Unione Camilla Verona e del Comandante Alberto Sola.

Rivolgendosi a tutti gli agenti riuniti in piazza, Verona ha detto: “Ringrazio tutti gli appartenenti al Corpo per quanto quotidianamente fanno per le nostre comunità, affrontando situazioni spesso complesse e mettendo a rischio anche la loro sicurezza. Per noi siete un punto di riferimento imprescindibile e sempre più necessario. L’impegno per risolvere grandi e piccoli problemi che i cittadini hanno è fondamentale per sentirsi protetti e così migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. Vi ringrazio anche per il contributo che stanno garantendo per il miglior sviluppo possibile a questa fase di cambiamento e crescita in un particolare e difficile contesto, mostrandosi all’altezza della situazione, come avete sempre fatto”.

Poi, rivolgendosi alle altre Forze dell’Ordine, le ha ringraziate per la partecipazione e la stretta collaborazione che offrono ogni giorno alle istituzioni locali, lavorando in sinergia con lo stesso Corpo di Polizia locale.

“Il nostro territorio – ha aggiunto la presidente dell’Unione – vede una stretta collaborazione tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, i sindaci e le Amministrazioni. Questo è fondamentale se vogliamo fare un buon lavoro per i nostri cittadini”.

Anche il Comandante Sola ha ringraziato pubblicamente i suoi agenti per l’impegno quotidiano e ha concluso affermando: “Indossare questa divisa è un onore e al tempo stesso un onere importante caratterizzato da una spiccata dose di public service motivation. Per questo abbiamo ritenuto necessario celebrare questo momento in maniera aperta con la cittadinanza, i soggetti attivi del territorio e le istituzioni, per continuare a costruire tutti assieme, passo dopo passo, la sicurezza delle nostre comunità. Il momento celebrativo di oggi vuole essere un segnale di apertura e condivisione che ci permette di riflettere sul ruolo e sui compiti che quotidianamente la polizia locale è chiamata a svolgere con l’obbiettivo di migliorare l’attività prestata in relazione alle esigenze dei cittadini”.

Dopo avere analizzato lo sviluppo del corpo avvenuto dal 2015 ad oggi, avere raccolto le indicazioni delle amministrazioni e svolto un’analisi dei bisogni emergenti del territorio, il Comando di Polizia locale Bassa Reggiana ha predisposto un piano evolutivo che si dispiegherà nel 2023, con l’intento di costruire un’organizzazione sempre più efficiente e in grado di dare risposte efficaci alle problematiche, grazie al lavoro di tutti gli agenti e ufficiali del Corpo Unico.