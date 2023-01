Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 32enne in aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena, a seguito di accertata violazione delle prescrizioni imposte.

L’uomo era già stato tratto in arresto dai militari il 23 dicembre 2022, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato per il quale, in sede di udienza di convalida, gli era stata applicata, dal Giudice del Tribunale di Modena, la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia.

Nonostante ciò, il 10 gennaio 2023 la persona è stata nuovamente arrestata in Modena, dai Carabinieri della locale Compagnia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 58 gr. di hashish e 630 Euro in contanti.

La persona arrestata è stata condotta alla Casa Circondariale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.