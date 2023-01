Stava iniziando il turno di servizio, dopo avere salutato la moglie Valentina, collega anch’essa al comando di Guastalla, mentre preparava le attività da svolgere viene colpito da malore. I colleghi lo notano riverso a terra e lo soccorrono, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione anche con il defibrillatore presente in sede e l’arrivo dei sanitari immediatamente allertati non ce l’ha fatta.

Nicola Folloni aveva 48 anni e lavorava nella polizia locale dal 2000, assegnato alla sede di Guastalla e negli ultimi anni a Luzzara. Lo contraddistingueva la sua umanità ed il sorriso coinvolgente. Era un punto di riferimento per tutti: i colleghi, gli amministratori e per i cittadini che trovavano in lui sempre un aiuto.

La sua presenza rassicurante aiutava tutti ad affrontare il servizio con più serenità anche nelle situazioni più complesse.

Il Comandante “E’ una tragedia che colpisce noi e tutta la comunità. Non sarà facile ripartire senza Nicola. Siamo vicini alla moglie Valentina, nostra collega, alla figlia Giulia ed a tutta famiglia. Il ricordo del suo sorriso ci accompagnerà nel nostro servizio quotidiano”.