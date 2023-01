Nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio, durante i controlli della Polizia di Stato di Reggio Emilia miranti alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, unitamente all’unità cinofila della Polizia Locale, nel segmento pedonale tra via IV Novembre e via Turri venivano fermate e identificate 5 persone, tutte gravate da numerosi precedenti. In particolare, un 43enne di Viano veniva accompagnato presso gli uffici della Questura al fine di procedere alla notifica del “foglio di via” per 3 anni dal Comune di Castelnovo ne’ Monti disposto dal Sig. Questore di Reggio Emilia.

Sempre nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio, durante un posto di controllo in via Turri veniva fermato e identificato un 30enne originario della Costa d’Avorio a carico del quale, a seguito degli accertamenti di rito, emergeva un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso dal Prefetto di Reggio Emilia che gli veniva immediatamente notificato.

Ancora nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio, in seguito a un controllo presso una sala scommesse, venivano identificate 10 persone, una delle quali, un 38enne, risultava irregolare sul territorio nazionale e quindi invitato a recarsi presso l’Ufficio immigrazione di questa Questura per le incombenze di rito specifiche.

Nella serata di venerdì 20 gennaio, in seguito a controllo effettuato in piazzale Marconi veniva rintracciato un cittadino extracomunitario del quale non era possibile accertare l’attuale posizione amministrativa veniva invitato a recarsi presso l’Ufficio immigrazione di questa Questura per le incombenze di rito specifiche.

Inoltre, in seguito alla segnalazione proveniente dai residenti in quella zona si procedeva al controllo presso un minimarket di via Eritrea, dove venivano rintracciati due cittadini tunisini che, dopo i necessari accertamenti, risultavano irregolari sul territorio nazionale e accompagnati presso gli uffici di questa Questura per gli adempimenti di rito. Mentre un 30enne residente a Reggio Emilia in seguito a controllo veniva trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, di conseguenza gli veniva contestata la violazione amministrativa ex art. 75 DPR 309/90 (detenzione di sostanza stupefacente a fini personali) e veniva segnalato alla Prefettura.

Nella serata di ieri, le Volanti intervenivano presso Mc Donald’s di via Emilia ospizio in seguito alla segnalazione di di giovani molesti. Intervenuti immediatamente sul posto, gli operatori delle Volanti individuavano il gruppo di giovani e li identificavano. Inoltre, dopo averli opportunamente riguardati sulla necessità di rispettare i luoghi di aggregazioni comuni e non arrecare disturbo alla clientela venivano allontanati.

Prosegue poi la vigilanza dinamica dedicata in orario notturno presso la Stazione Storica, disposta con apposita ordinanza dal sig. Questore di Reggio Emilia, Dott. Giuseppe Ferrari, nel rispetto del Piano Coordinato di Controllo del Territorio e attuato da parte delle pattuglie del dipendente U.P.G.S.P. e dell’Arma dei Carabinieri, che svolgono il costante controllo del territorio, unitamente agli equipaggi della Polizia Locale e, se necessario, con il concorso delle pattuglie della Guardia di Finanza, in modo da prevenire i reati, che possono influire sulla sicurezza e la tranquillità dei cittadini.