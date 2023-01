All’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, mercoledì 25 gennaio (ore 21:00), è di scena un affascinante spettacolo di danza con un’artista internazionale, il coreografo e performer turco Ziya Azazi interpreta in chiave contemporanea le danze ipnotiche della tradizione sufi in “Dervish”. Un percorso di conoscenza e ascesi in cui si fondono la ricerca artistica e filosofica dell’autore catapultate in scena dalla fisicità intensa dell’interprete e dall’ammaliante movimento della gonna, elemento indispensabile in questa danza.

Ziya Azazi è stato influenzato nella sua formazione di danzatore e uomo dal Sufismo, una filosofia esistenziale di origine islamica secondo la quale l’uomo è un essere che ha bisogno di crescere e di essere illuminato.

Lo spettacolo è costruito come un viaggio verso la conoscenza, un percorso che attraversa le quattro porte del Sufismo – la Legge, il Cammino, la Consapevolezza e il Discernimento. La chiarezza del corpo sul palco si fonde con l’imprevedibile movimento delle gonne, elemento indispensabile nella sua danza, che cambiano forma costantemente durante tutta la performance e accompagnano nella consapevolezza fisica e meditativa.

Lo spettacolo Dervish è composto da due performances, Azab e Dervish in Progress. Azab descrive lo sforzo dell’uomo nell’attraversare le prime tre porte. Nell’esprimerlo, l’artista spesso sfrutta la rotazione su piano orizzontale, portando sul palco una ricerca sia filosofica che artistica.

Il viaggio termina nel conoscere e riconoscere sé stesso proprio alla porta del Discernimento, con Dervish in Progress, in cui il senso di completezza e di gioia sono visibili in ogni movimento dell’artista.

Info biglietteria Auditorium Rita Levi Montalcini Via 29 Maggio, 4 – 41037 Mirandola – Tel. 0535.22455

Prenotazioni via e-mail e telefoniche: si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it, telefonando al numero 0535/22455 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333/2455605. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo o pagati con bonifico bancario pena l’annullamento della prenotazione.