Molti gli appuntamenti dedicati al ricordo della Shoah, in occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria. Innanzitutto mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, dalle 9 alle 13, è prevista la consegna dei lumini a scuola da parte del Sindaco Umberto Costantini e dell’Assessore alla Cultura Carlotta Acerbi, un modo per sensibilizzare i ragazzi ai temi del rispetto e all’importanza della memoria, come strumento fondamentale per non ripetere più gli errori del passato.

Domenica 29 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 nella sede dell’Associazione Amici dell’Arte, in via Sant’Adriano, 29 “SHOAH – Mostra Fotografica di Maria Cristina Vecchi”.

Venerdì 27 gennaio, alle 20.30, al Centro Giovani Panarock, in via Ponte Marianna, 35

“Giornata della memoria: un concerto per non dimenticare” con Emanuela Federica Casarini al pianoforte. A cura dell’Associazione Amici della Musica di Bologna – Sez. Spilamberto APS. Ingresso 10 euro.

Sabato 28 gennaio, alle 17, allo Spazio Eventi L. Famigli “Dalla musica della Shoah alla musica per la Shoah”. A cura dell’Associazione Genitori e Amici del Fabriani.

Domenica 29 gennaio, alle 18, all’Auditorium Ex Chiesa di S. Maria degli Angeli “Gli anni spezzati”, spettacolo di letture e danze ebraiche in memoria della Shoah. Regia di Giorgio Incerti.

Fino al 30 gennaio proiezione di immagini e parole dedicate alla memoria sulla facciata della Rocca Rangoni.

Per dettagli www.comune.spilamberto.mo.it.