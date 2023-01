Molto nuvoloso con possibili parziali aperture durante la giornata, più probabili sulle zone di pianura. Addensamenti più compatti sui rilievi con possibilità di deboli precipitazioni nevose a quote superiori gli 800 metri, in serata, sull’appennino occidentale. Piogge deboli e sparse sulla pianura, durante il corso della giornata, in esaurimento in nottata. Temperature minime tra 2 e 6 gradi. Massime in lieve aumento con valori tra 7 e 10 gradi. Venti deboli, in prevalenza occidentali; deboli nord-orientali su mare, rilievi e temporaneamente anche sulla costa ravennate e ferrarese, nel pomeriggio. Mare inizialmente mosso, molto mosso al largo, ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)