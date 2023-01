Caffè fino a 1,30 euro nei bar modenesi. Fiepet Confesercenti Modena: “Aumenti del 9,4% e non del 20%”

Fiepet Confesercenti Modena interviene in merito ai rincari della tazzina di caffè sostenendo che l’aumento non è del 20%, come dichiarato da un’associazione di consumatori ma del 9,4% come certificato dalla Commissione di Controllo dei prezzi del Comune di Modena