Da martedì 24 gennaio lo sportello di Reggio Emilia in Piazza della Vittoria sarà temporaneamente chiuso, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti di riscaldamento della Camera di Commercio. Al termine degli interventi verrà data adeguata comunicazione sulla data di riapertura.

A disposizione dei clienti resta comunque lo sportello di Reggio Emilia sito in via Adua che sarà attivo in orario continuato dalle 8,00 alle 17,30.

Resta sempre attiva e utilizzabile dai clienti l’app IrenYou tramite la quale è possibile gestire i propri contratti, controllare le fatture e i pagamenti direttamente dal proprio telefono cellulare e prenotare, laddove fosse necessario, un appuntamento proprio per lo sportello di Via Adua.

Inoltre, per i clienti Iren, sarà possibile effettuare tutte le operazioni come, ad esempio, attivazioni di nuovi contratti e/o evadere richieste di informazioni tramite il Numero Verde 800 969696 attivo dalle 8,00 alle 20,00.

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.