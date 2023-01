I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione, giunta al 112, che riferiva la presenza di una donna importunata da due uomini. All’arrivo, i componenti l’equipaggio del nucleo radiomobile carabinieri di Reggio Emilia, si sono imbattuti in una coppia di fidanzati che si erano recati presso l’abitazione di un domenicano per acquistare dello stupefacente.

I riscontri su quanto dichiarato sono stati immediatamente rilevati dai militari nella casa dell’uomo, nel frattempo allontanatosi. Sopra il tavolo della cucina i carabinieri trovavano 11 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi, un bilancino di precisione, ritagli di cellophane utilizzati per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti per circa 1.800 euro unitamente ai documenti d’identità del 51enne domenicano datosi alla fuga. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della radiomobile hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un domenicano di 51 anni residente nella bassa mantovana ma di fatto domiciliato a Reggio Emilia, sequestrando lo stupefacente e il materiale pertinente l’illecita attività rinvenuto. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.

L’origine dei fatti l’altra sera, intorno alle 23.00, quando i carabinieri su input della centrale operativa del Comando Provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, intervenivano nei pressi di un’abitazione del centro storico del capoluogo reggiano dove era stata segnalata la presenza di una donna importunata da due uomini. All’arrivo dei carabinieri il 51enne domenicano si dileguava, lasciando dentro casa una coppia di fidanzati che giustificavano la loro presenza sostenendo di essersi recati in quella casa per acquistare lo stupefacente dal 51enne domenicano che indicavano quale loro fornitore di cocaina. Dichiarazioni, quelle della coppia, che effettivamente trovavano immediati riscontri alla luce di quanto rinvenuto sopra il tavolo della cucina dai carabinieri che alla luce dei fatti e raccolte le dichiarazioni dei due fidanzati, denunciavano il demonticano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.