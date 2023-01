Casalgrande onora il Giorno della Memoria con una lettura in Biblioteca, aperta a cittadini di tutte le età: l’appuntamento è previsto domani, 26 gennaio, alle 20.30 presso la Sognalibro (piazza Ruffilli 3), con “Il Violino di Auschwitz”.

L’Amministrazione Comunale di Casalgrande, in collaborazione con la Biblioteca Sognalibro, vuole ricordare le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico in occasione della Giornata della Memoria, che ogni anno si celebra il 27 gennaio, con il reading musicale Il violino di Auschwitz, tratto dall’omonimo romanzo di Anna Lavatelli.

Roberta Chesi, accompagnata dalle musiche della tradizione ebraica eseguite da Claudio Ughetti alla fisarmonica, dà voce al violino di Cicci che racconterà la storia vera di questa ragazza ebrea e della sua famiglia.

Il libro è disponibile nella nostra Biblioteca Sognalibro insieme ad altri testi dedicati alla vicenda della Shoah. Ricordiamo infatti che su questo tema in biblioteca è presente una vasta selezione di testi per tutte le età, dai ragazzi agli adulti.

In occasione del giorno della memoria 2023 la Biblioteca ha preparato scaffali tematici ricchi di titoli. Tra gli acquisti più recenti vi segnaliamo questi due graphic novel:

– “Dov’è Anne Frank”, Ari Folman, Lena Guberman;

– “Anne Frank – Diario”, Ari Folman, David Polonsky.

In questi due lavori il regista israeliano Ari Folman, affiancato da una illustratrice e un illustratore di grande talento, ci racconta la storia di Anne Frank conferendole un tocco di contemporaneità per portare avanti una storia fondamentale nella memoria collettiva.



Con la Legge 20 luglio 2000, n. 211 “Istituzione del ‘Giorno della Memoria‘ in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.