Il 27 gennaio di ogni anno, ricorrenza della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945, si celebra il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto, giorno designato nel 2005, in occasione del 60° anniversario, da una risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite.

E perché il Giorno della Memoria possa essere occasione per conoscere i fatti e ricordare ma anche per continuare ad interrogarsi, a Vezzano sul Crostolo quest’anno sono previsti due appuntamenti: uno per i ragazzi delle Scuole secondarie di I° grado “A. Manini” di Vezzano sul Crostolo e il secondo per la cittadinanza.

Venerdì 27 gennaio in mattinata è prevista la proiezione per tutti gli studenti delle scuole medie del recente film di animazione di Ari Folman “Anna Frank e il Diario Segreto”.

L’appuntamento per tutta la cittadinanza è previsto lo stesso giorno alle ore 20.30 – presso la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” di Vezzano sul Crostolo (Via Tintoria, 6) – con la proiezione del film documentario di Andrea Mainardi e Matthias Durchfeld “Giusti – Storie di salvati e di salvatori in Emilia-Romagna”.

Un film documentario dedicato alle donne a agli uomini che in Emilia-Romagna rischiarono la propria vita per salvare ebrei perseguitati dalle leggi razziste e dallo sterminio durante la Shoah.