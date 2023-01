Nuvolosità irregolare, con temporanei addensamenti sui rilievi orientali associati a sporadiche e deboli precipitazioni. Tendenza a schiarite sul settore occidentale e le pianure settentrionali a partire dal pomeriggio. Temperature minime in diminuzione nelle pianure interne con valori tra 0 e 2 gradi ed anche leggermente sottozero in aperta campagna, tra 4 e 6 gradi lungo la costa. Massime in diminuzione soprattutto sul settore orientale, con valori intorno a 6/8 gradi. Venti deboli in prevalenza settentrionali, con rinforzi sul mare e sui rilievi. Mare mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso in tarda serata.

(Arpae)