Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito del progetto promosso dall’Arma in tema di formazione della cultura della legalità e divulgazione dei bandi riservati alla “Generazione Z”.

Questa mattina infatti, i militari hanno incontrato gli studenti delle quarte e quente classi dell’ I.I.S. “Marconi” di Pavullo nel Frignano.

Numerosi sono stati i temi trattati, attinenti alla formazione della cultura della legalità, con particolari approfondimenti sui reati in tema di sostanze stupefacenti, sull’utilizzo corretto e consapevole dei social network e sui compiti dell’Arma in materia di tutela dell’ambiente e del territorio. L’incontro ha riguardato anche lo sviluppo delle branche che si occupano di digital forensics e di digital investigation per l’Arma dei Carabinieri.

All’incontro, introdotto dalla Dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Paola Colamarino, hanno partecipato 85 studenti.

I giovani hanno avuto modo di ascoltare le parole ed i consigli offerti dal Comandante della Compagnia di Pavullo nel Frignano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena. All’incontro ha partecipato anche il Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Pavullo nel Frignano, che ha illustrato i compiti dei Carabinieri Forestale a tutela dell’ambiente e della biodiversità. Ne è scaturito un interessante dibattito, ricco di domande e osservazioni, nel quale gli studenti non hanno mancato di esprimere la propria opinione, rappresentando anche le proprie esperienze vissute.