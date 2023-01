Auser, Federconsumatori, Spi-Cgil inaugurano un nuovo progetto dedicato alle fake news e alle truffe online.

Le tre realtà offriranno approfondimenti rivolti al tema della disinformazione fornendo agli utenti strumenti pratici per riconoscere la veridicità delle notizie: espedienti che consentono di non cadere nella trappola delle cosiddette “bufale” ed evitare, dunque, di incorrere in errori.

Il primo appuntamento di questo ciclo di incontri si svolgerà martedì prossimo, 31 gennaio, dalle ore 15 alle ore 17, presso la Cooperativa Tempo Libero di Bagnolo in Piano (Via Provinciale Sud, 2/B): la lezione verrà argomentata da Lucia Lusenti di Federconsumatori Reggio Emilia e dagli interventi della presidente provinciale Auser Reggio Emilia Vera Romiti e di Amabile Carretti della Segreteria provinciale Spi-Cgil Reggio Emilia.

Nel corso del pomeriggio verranno indicati esempi di fake news e saranno illustrati accorgimenti per discernere le notizie artefatte da quelle veritiere. Sarà, quindi, mostrato il funzionamento di siti web e programmi online gratuiti, accessibili a chiunque, tramite i quali è possibile verificare l’attendibilità di testi, immagini e video che circolano in rete: verranno indicati i link di questi portali a cui ciascuno di noi può (e dovrebbe) rivolgersi in caso di dubbi.

«L’obiettivo del progetto, nato a livello regionale e calato nei territori, è quello di diffondere e di sollecitare lo spirito critico delle persone, come lettori e come divulgatori social, onde evitare di cadere in false credenze e/o truffe nonché concorrere alla loro propagazione: ognuno di noi è e dovrebbe essere responsabile di ciò che pubblica», affermano congiuntamente Auser, Spi-Cgil, Federconsumatori.

Alla lezione di martedì 31 gennaio, che è realizzata in collaborazione con l’Università del Tempo Libero CTL di Bagnolo, ne seguiranno altre: martedì 21 febbraio, dalle ore 15 alle ore 17, presso il Cinema Cristallo di Fabbrico (Via Ferrari Bonini, 4); a Luzzara, presso il Centro sociale Auser (Viale Filippini, 65), dalle ore 15 alle ore 17 di mercoledì 1 marzo. Nuovi appuntamenti verranno organizzati e, a breve, calendarizzati a Reggio Emilia, a Montecchio, a Castelnovo Monti e a Viano.

Per maggiori informazioni: 0522 300132 oppure info@auserreggioemilia.it.