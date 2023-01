Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sullo svincolo Quadrifoglio (km 29+800), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla D14 Diramazione per Ravenna

-dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola;

-dalle 22:00 di martedì 31 gennaio alle 6:00 di mercoledì 1 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo Cotignola;

-dalle 22:00 di mercoledì 1 febbraio alle 6:00 di giovedì 2 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Quadrifoglio o di Bagnacavallo;

sullo svincolo “Quadrifoglio” (km 29+800)

-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 febbraio, sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla Diramazione per Ravenna, con provenienza A14 Bologna-Taranto, sulla SS16 adriatica, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini;

-dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 febbraio, sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla Diramazione per Ravenna, con provenienza SS309, sulla SS16 adriatica, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.