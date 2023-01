L’Istituto Alcide Cervi e I Parchi della Musica presentano Il vento delle rondini, concerto di musiche e letture dedicate ad Aldo Finzi, che si terrà domenica 29 gennaio alle ore 16,30 presso la Sala Genoeffa Cocconi di Casa Cervi. Finzi era un compositore di origine ebraica, dotato di grande talento, costretto all’anonimato pena la sua stessa sopravvivenza, autore fertile e, nonostante le avversità, sognante e visionario.

Il concerto reading vedrà l’esecuzione di brani musicali del compositore Aldo Finzi alternata alle letture tratte dal noto romanzo Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani, stimatissimo autore di famiglia ebraica, pubblicato 60 anni fa. Il romanzo racconta le vicende intorno a una ricca famiglia della comunità ebraica di Ferrara ai tempi delle leggi razziali.

L’appuntamento è quindi un omaggio a due grandi autori del Novecento, ma anche il ricordo in occasione del Giorno della Memoria delle vittime della Shoah, che come ogni anno si celebra il 27 gennaio. Si esibiranno dal vivo Virginia Aurora Barchi (soprano), Simonetta Heger (pianoforte) e Alessandra Azimonti (voce narrante). Il concerto, organizzato in collaborazione con Auser Reggio Emilia, è a ingresso libero e non occorre prenotazione. Per informazioni è possibile visitare il sito www.istitutocervi.it, scrivere a info@istitutocervi.it o chiamare il numero 0522 678356.

«Rivivremo con commozione le voci di Aldo Finzi e di Giorgio Bassani a Casa Cervi, uno dei luoghi dell’antifascismo e della Resistenza che riscattarono l’umanità dall’orrore del Novecento», dice Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi.

«Siamo molto felici di portare questo concerto, andato in scena per la prima volta nel 2019, a Casa Cervi in occasione del Giorno della Memoria», afferma Francesca Rossi Del Monte, Presidente de I Parchi della Musica e direttrice artistica. «Attraverso l’arte, la musica e la letteratura la nostra mission è quella di trasmettere i valori e la memoria e rendere omaggio a Aldo Finzi e a Giorgio Bassani, entrambi grandissimi autori di origine ebraica. È importante per noi venire nel luogo dove vissero i Fratelli Cervi: il loro esempio è un monito per ricordare sempre e lottare contro ogni ingiustizia».