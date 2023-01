La casa è il luogo in cui sentirsi a proprio agio, dove trovare le energie giuste per combattere lo stress che deriva da ritmi di vita frenetici e dalle continue responsabilità a cui siamo sottoposti.

Tra le diverse filosofie che aiutano ad arredare casa con l’obiettivo di trovare un proprio equilibrio c’è il Feng Shui. Secondo questa filosofia è importante trovare negli ambienti domestici l’armonia che stiamo cercando a livello psicologico ragionando sull’ estetica e sulle proporzioni all’interno della nostra casa. Non tanto uno stile, dunque, quanto piuttosto una serie di linee guida che, dal mondo orientale, hanno viaggiato fino in occidente diventando, in tutta Italia, una vera e propria tendenza. Dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, passando per l’Emilia-Romagna, sono molti gli esempi di case d’epoca, appartamenti o cascine di campagna trasformati in nidi dall’equilibrio tangibile, pensati dai sempre nuovi professionisti di interior design specializzati nell’abitare in chiave olistica. Molti di questi, operanti soprattutto nel centro-nord Italia, sono in grado di effettuare consulenze mirate con idee di arredo per la casa interessanti ed innovative anche nella zona di Modena.

Vediamo insieme quali sono i principi basilari del Feng Shui e come si possono applicare nell’arredamento.

Feng Shui: significato e caratteristiche

Il Feng Shui è un’antica arte geomantica nata in Cina. Letteralmente significa “vento e acqua” e ha come scopo la ricerca di un equilibrio naturale ed essenziale tra uomo e natura.

I principi base su cui si fonda sono il concetto del bello, dell’armonia delle proporzioni e della geomanzia, lo studio del perfetto equilibrio con il quale convivono le forze della terra. Tutti questi studi e queste analisi vanno destinate alla creazione di una situazione favorevole agli uomini che si manifesta anche attraverso la scelta di forme, oggetti e costruzioni.

Per questo motivo i principi del Feng Shui sono strettamente connessi all’architettura e alla disposizione degli spazi per avere una casa votata al benessere, attraverso i principi dell’armocromia, del decluttering e dell’attenzione alla selezione di materiali naturali.

Il risultato sarà quello di vivere in uno spazio progettato per essere vicino alla sensibilità personale e per aiutare a trovare una maggiore serenità negli ambienti domestici. Secondo gli studi di Axa sulla salute mentale, gli italiani under 35 sono tra i più stressati del mondo, e questo fenomeno è legato soprattutto alla tossicità degli ambienti lavorativi. Ritrovare una sana tranquillità nello spazio della propria casa e ricevere energie positive dagli ambienti domestici rappresenta un primo passo per intraprendere un percorso di cambiamento e di cura per il proprio benessere psicologico.

Come arredare casa con il Feng Shui

Arredare la propria casa seguendo i principi del Feng Shui richiede una predisposizione interiore e un impegno profondo in quanto bisogna selezionare con cura i colori, i materiali e l’arredo seguendo delle regole specifiche. Non devono mancare elementi che richiamano l’acqua e si deve dare una particolare attenzione alla luce naturale grazie ad ampie vetrate e alla scelta di ambienti il più possibile luminosi. Per progettare un arredamento che segua la filosofia del Feng Shui si deve far riferimento al Bagua (che significa letteralmente “8 numeri”) che suddivide la casa in 8 aree, ognuna delle quali rappresenta un’area della vita: fama, denaro, salute, crescita spirituale, carriera, amore, creatività, persone. Esiste però anche un Bagua Occidentale, che suddivide la casa in 9 aree: ricchezza e prosperità, fama e reputazione, amore e relazioni, salute e famiglia, benessere, creatività e bambini, saggezza e auto-coltivazione, carriera, persone volenterose e viaggi.

Per applicarlo alla casa, il Bagua viene sovrapposto alla planimetria dell’abitazione e ad ogni area va assegnato un Gua. Dopo questa iniziale valutazione si può progettare ogni stanza seguendo i principi fondamentali del numero a cui corrisponde. Ogni area avrà un colore associato e per ogni attività ci sarà un mobile corrispondente realizzato con materiali che favoriscono le energie positive. I materiali più utilizzati sono il legno, la pietra e i tessuti naturali che vanno abbinati in modo armonioso a seconda dell’area della casa.