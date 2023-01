Questa mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal Dottor Calogero Gaetano Paci, a carico del presunto autore di numerose rapine in città.

In particolare 5 rapine nel 2022 ai danni di supermercati cittadini, una nel 2023 ai danni sempre di un supermercato e due nel 2021 ai danni di un panificio e di una farmacia.

La Squadra Mobile si è concentrata quindi su due rapine, consumate nel 2021 e 2022, da una persona ragionevolmente anziana (così veniva descritta da testimoni in ragione delle movenze e della voce). Il ripetersi di rapine consumate da un uomo anziano ha spinto goli investigatori a monitorare ogni delitto commesso da un soggetto che potesse ricondursi al medesimo autore.

Una ulteriore rapina in un ipermercato di via Ariosto, ha permesso agli investigatori della Polizia di Stato, sulla scorta di quanto documentato nei precedenti episodi, di analizzare ed incrociare numerosi sistemi di video sorveglianza; la complessa attività consentito di documentare l’arrivo e la fuga, sino a Castelnovo ne’ Monti, in autobus, del presunto rapinatore che, nella circostanza, si era cambiato per evitare di essere riconosciuto.

La conoscenza del territorio consentiva, poi, di identificare il soggetto in un reggiano 72enne gravato da precedenti specifici.

Gli investigatori della Polizia di Stato, quindi, hanno proceduto a perquisizione di iniziativa presso il domicilio del sospettato; le ricerche hanno permesso di rinvenire non l’arma, ma numerosi indumenti del tutto compatibili con quelli indossati dall’autore delle plurime rapine oggetto di indagine.

Sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza, raccolti da questa Squadra Mobile, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del presunto autore delle rapine.