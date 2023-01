La Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 49 anni, regolare sul territorio nazionale per danneggiamento aggravato e ubriachezza.

Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Squadra Volante, interveniva in via Taglio, presso un esercizio commerciale del centro storico in quanto veniva segnalata la presenza di un uomo in stato di agitazione, che colpiva e infrangeva una delle vetrine mediante una bottiglia di vetro. Alla vista degli operanti l’uomo tentava la fuga, venendo immediatamente bloccato.