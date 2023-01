Il Gruppo Hera informa che nel corso della giornata lunedì 30 gennaio, nella provincia di Modena, a causa di un’iniziativa sindacale nell’impianto di destinazione delle raccolte differenziate, si verificheranno rallentamenti e criticità nel ritiro dei rifiuti che potrebbero protrarsi anche nella giornata successiva.

Per minimizzare i disagi, verrà data la precedenza al ritiro delle raccolte porta a porta previste per quella data, compatibilmente con i limiti imposti dallo sciopero annunciato.

Hera si scusa in anticipo per gli eventuali disagi e assicura la massima celerità nel recupero delle attività di raccolta dei rifiuti previste per lunedì e che, necessariamente, dovranno essere rimandate.