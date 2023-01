MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) disputatosi sui campi in cemento di Melbourne Park. Sulla Rod Laver Arena, il fuoriclasse serbo, testa di serie numero 4, ha sconfitto in finale in tre set, con il punteggio di 6-3 7-6(4) 7-6(5), dopo due ore e 56 minuti di gioco, il greco Stefanos Tsitsipas, quarta forza del seeding. ‘Nolè, che subentra nell’albo d’oro allo spagnolo Rafael Nadal, raggiunto per numero di Major vinti (22), conquista così lo Slam ‘aussiè per la decima volta in carriera; lo scorso anno fu espulso dall’Australia per non essersi vaccinato contro il Covid-19. Alzando al cielo la Norman Brookes Cup, Djokovic, complice anche l’assenza a Melbourne per infortunio dello spagnolo Carlos Alcaraz, torna anche ad essere il numero 1 del ranking Atp dopo sette mesi, arrivando domani a 374 settimane complessive di primato, asole tre dal record assoluto (377) della tedesca Steffi Graf.

– foto LivePhotoSport –

