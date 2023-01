Siamo lieti di comunicare che nella giornata di oggi l’Amministrazione di Fiorano Modenese ha dato seguito a una iniziativa di vicinanza alla comunità, inaugurata l’anno scorso. Gli Amministratori hanno accolto in Comune il primo nuovo nato del 2023 entro il territorio fioranese. I giovani genitori, Matteo (34 anni) e Ilaria (28 anni), hanno quindi portato il piccolo Manuel – nato il 2 gennaio alle 2.10 del mattino – in Municipio. Qui il vicesindaco Morena Silingardi insieme agli assessori Monica Lusetti e Luca Busani hanno conosciuto la famiglia, a cui è stato donato un pacco regalo e una pergamena contenente parole di sincero augurio.

Di seguito le parole dedicate a Manuel, Ilaria e Matteo da parte del Sindaco Tosi, scritte sula pergamena: “Al piccolo Manuel, primo nato del nuovo anno, il più sentito benvenuto a nome mio e di tutta la comunità fioranese. Possa crescere con gioia in salute e sapienza; possa in futuro mettere a disposizione della comunità i suoi talenti e la sua personalità. Ai genitori va tutta la nostra gratitudine per aver dato un figlio alla comunità. Abbiano sempre chiara la consapevolezza che Manuel e la sua crescita sono una impareggiabile ricchezza e che il suo futuro dipenderà anche da quanto sapremo dargli e dal modo con cui sapremo renderlo sicuro di essere amato. Solo chi ha ricevuto amore fin da bambino sarà capace di amare. Solo chi sarà stato rispettato conoscerà il rispetto nei confronti degli altri. Grazie ancora e … Buona Vita”.

I genitori si sono detti davvero molto contenti dell’iniziativa. L’auspicio è che incontri di questo tipo siano sempre più frequenti: dare il benvenuto ai nuovi nati vuole essere un gesto di accoglienza alla vita e al futuro di tutti noi.