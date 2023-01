Il Giacobazzi si arrende al Florentia e vede allontanarsi l’obiettivo promozione. Firenze è fatale ai biancoverdeblù, che perdono 27-10 con i diretti rivali gigliati e scivolano così al terzo posto in classifica.

Già dai primi minuti i padroni di casa tengono alto il ritmo e mettono in difficoltà il quindici di Rovina, che ha il merito di restare comunque aggrappato alla partita. I veloci trequarti toscani colpiscono al 16’ con Bastiani, poi capitan Michelini accorcia dalla piazzola al ‘20, ma al 22’ è di nuovo il Florentia ad andare a segno col mediano di mischia Gomez, innescato da Bastiani.

L’occasione per far girare la partita arriva al minuto 27, quando il Florentia resta in inferiorità numerica per il rosso a Zonta e il Modena accorcia le distanze con la meta di Debortoli, portandosi a -2. Prima del cambio di campo è ancora Florentia a muovere il punteggio, con Delli il calcio di Carpini che fissa il parziale sul 15-10.

Ad inizio ripresa Modena ci prova senza troppa convinzione, non riuscendo a far fruttare l’uomo in più. A segnare è di nuovo Florentia, che sorprende i biancoverdeblù con la velocità dei suoi trequarti, in meta con Venturi. Rovina pesca forze fresche dalla panchina, ma non riesce ad invertire l’inerzia e a dieci minuti dalla fine subisce anche il poker di Zappitelli, che vale un punto bonus pesante per i gigliati.

La seconda sconfitta stagionale costa al Giacobazzi il secondo posto, da oggi occupato dal Florentia, mentre i Caimani dilagano con Siena e aumentano il margine in testa alla classifica. La prossima partita di capitan Michelini e compagni è in calendario domenica 19 febbraio a Collegarola con Imola Rugby.

Tabellino:

Florentia Rugby-Giacobazzi Modena Rugby 1965 27-10

Marcature: 16’ meta Bastiani, 20’ cp Michelini, 22’ meta Gomez tr Delli Carpini, 28’ meta Debortoli tr Michelini, 32’ cp Delli Carpini; 59’ meta Venturi tr Delli Carpini, 69’ meta Zappitelli.

Florentia Rugby: Delli Carpini; Bastiani, Bini, Zappitelli, Venturi; Valente, Gomez; De Castro, Stefanini, Gatta; Gianassi, Zonta; Trechas, Guidotti, Scotini. A disposizione: Patruno: Vicerdini, Biagioni, Frullini, Pietramala, Palmiotto, Ferrara. All. Ferraro.

Giacobazzi Modena: Assandri (62’ Pilati); Pianigiani (65’ Draghicchio), Orlandi, Trotta, Petti; Michelini, Esposito, Picheo; Debortoli, Flores (72’ Venturelli L.), Carta; Venturelli M., Bellei M. (65’ Cojocari); Milzani (60’ Malisano), Rodriguez (70’ Operoso), Morelli. Non entrato: Picheo. All. Rovina.

Arbitro: Dario Marzetta (Brescia).

Note: Espulso: 27’ Zonta (Florentia). Ammoniti: 5’Carta (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 15-10. Punti conquistati in classifica: Florentia 5, Giacobazzi Modena 0.

Serie B (girone 2), risultati 12° turno: Imola-Firenze 10-41 (0-5), Florentia-Giacobazzi Modena 27-10 (5-0), Viadana B-Cus Siena 63-0 (5-0), Bologna Rugby-UR San Benedetto 35-12 (5-0), Jesi-Highlanders Formigine 17-17 (2-2). Riposa: Bologna Rugby.

Classifica: Viadana B 51, Florentia 47, Giacobazzi Modena 43, Firenze 38, Bologna Rugby 34, Jesi 21, UR San Benedetto 19, Highlanders Formigine 15, Cus Siena, Lions Amaranto 12, Imola 6.

Prossima giornata, 13° turno (19/02/2023): Giacobazzi Modena-Imola, Lions Amaranto-Florentia, Cus Siena-Jesi, UR San Benedetto-Viadana B, Highlanders Formigine-Bologna Rugby. Riposa: Firenze.