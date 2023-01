Sereno o poco nuvoloso, con possibili locali banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure a ridosso del Po. Temperature in lieve aumento, con valori minimi compresi tra -2 e 2 gradi nei centri urbani; valori inferiori in aperta campagna, con formazione di gelate diffuse. Massime comprese tra 9 e 11 gradi. Venti deboli, da ovest in pianura e da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)