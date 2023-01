A poche ore dalla chiusura del calcio mercato, mancano solo gli annunci ufficiali, ma il Sassuolo pare proprio non sia stato con le mani in mano.

Chiuso l’accordo con il club inglese del Bournemouth per la cessione di Junior Traorè (30 milioni di euro bonus compresi).

Al suo posto in neroverde vestirà il trequartista Nedim Bajrami che lascia dunque l’Empoli con una cessione a titolo definitivo (6 milioni di euro circa).

Nell’Empoli il nuovo acquisto del Sassuolo ha totalizzato 107 presenze, segnando 17 reti.

In via Giorgio Squinzi 1 il calciatore albanese ritroverà un tecnico che conosce bene e con il quale in serie B dicono i numeri, abbia fatto la sua stagione migliore, Alessio Dionisi appunto.

Claudio Corrado