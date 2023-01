Federico Bondioli alla sua prima esperienza in un Grande Slam juniores non può avere rimpianti! L’atleta, ravennate classe 2005, si allena presso lo Sporting Club Sassuolo all’interno del progetto PRO seguito dal Maestro Francesco De Laurentiis e il preparatore atletico Stefano Ramponi. Per la trasferta australiana è stato accompagnato dal Tecnico della Federazione Italiana Tennis e Padel, Giancarlo Palumbo, che da vicino ha potuto seguire il giocatore sia nel torneo ITF J200 di Traralgon sia nel main draw di Melbourne.

Infatti Federico, che già a luglio 2022 era entrato a Wimbledon in qualificazione, ha esordito per la prima volta nel tabellone principale del Grande Slam Australian Open. Nel torneo di singolare ha avuto un po’ di sfortuna con il sorteggio: al primo turno ha trovato la testa di serie numero 3, il belga Alexander Blockx, vincitore del torneo successivamente. Un gran torneo di doppio, insieme al compagno sloveno Kriznik con cui da subito si è creata una bella sintonia, fino a regalarsi la semifinale Slam contro Tien e Williams, due americani pari età, che poi hanno conquistato il titolo. Queste le parole di Federico al rientro dall’Australia: “Un vero peccato per il singolo, ero molto emozionato di giocare sullo stesso campo di campioni come Sinner e Berrettini, avrei potuto sfruttare qualche occasione in più, ma rimane il fatto che Blockx è più forte di me e lo ha dimostrato vincendo lo Slam! Sono felice per la semifinale raggiunta in doppio, ma sono ancora più soddisfatto di essermi confrontato con tanti ragazzi e aver capito che devo lavorare moltissimo se voglio diventare un giocatore professionista!”.