La decima vittoria consecutiva dei bianco-rosso-blu arriva al termine di un match non scontato col fanalino di coda Molinella che, trascinato dall’ottimo Sanna, rimane in partita fino alla fine, prima di piegarsi all’allungo decisivo degli uomini di Diacci, che chiudono con 4 atleti in doppia cifra. Nonostante una gara da recuperare, quella con Castel Guelfo, Magni e compagni sono primi in solitaria, visto lo stop di Fidenza sul campo della Fortitudo; sabato prossimo trasferta sul campo del Ferrara Basket 2018, quarta forza del torneo.

BMR BASKET 2000-PALLACANESTRO MOLINELLA 83-71

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Costoli, Aguzzoli, Paparella, Dias 16, Longoni 17, Merlo 16, Terreni 4, Longagnani 14, Sakalas 7, Ferko, Codeluppi 1, Magni 9. All. Diacci.

PALLACANESTRO MOLINELLA: Guazzaloca 2, Prati 7, Cobianchi, Bianchi 15, Zanetti 4, Sanna 24, Govi, Lanzarini 8, Ndaw 9. All. Giuliani.

Arbitri: Femminella e Maffezzoli di Reggio Emilia.

Note: parziali 20-18, 37-42, 62-54.