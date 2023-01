Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Terme Euganee. La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna, nelle tre notti di martedì 31 gennaio, mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Padova sud e di uscire a Monselice.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura della stazione di Terme Euganee, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 31 gennaio alle 6:00 di mercoledì 1 febbraio. Restano confermate le chiusure della suddetta stazione, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di pavimentazione.

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D14 Diramazione per Ravenna, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 febbraio, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, al km 64+000 della A14 e rientrare dalla stessa verso Bologna, per poi immettersi sulla Diramazione per Ravenna;

sulla D14 Diramazione per Ravenna:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire sulla Diramazione per Ravenna, allo svincolo di Lugo Cotignola, percorrere la viabilità ordinaria: Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, SP108, SP8 ed entrare sulla A14 alla stazione di Faenza.