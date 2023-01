“Avevamo auspicato e chiesto che l’Amministrazione Comunale di Sassiolo aderisse alla rottamazione parziale delle cartelle prevista dalla legge di bilancio del governo. E lo avevo chiesto con una interrogazione alla giunta. La risposta arrivata ieri sera ed è quella auspicata. Nell’ultima seduta utile del Consiglio Comunale per potere approvare l’eventuale diniego alla rottamazione, il sindaco ha affermato con soddisfazione l’adesione, fornendo così la possibilità ai cittadini sassolesi di usufruire di questa opportunità non concessa in tanti altri comuni della provincia a guida PD. Ciò non significa sanare debiti o favorire chi non paga, ma creare le condizioni per risolvere situazioni in sospeso in molti casi da anni, riguardanti crediti della pubblica amministrazione per la maggior parte già di fatto inesigibili o comunque di bassa entità. La scelta dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo tutela gli interessi dell’ente e contribuisce a migliorare il rapporto tra contribuenti e fisco. E di questo siamo soddisfatti, sia come cittadini sia come forza di maggioranza”

Claudia Severi – Consigliere Comunale Forza Italia Sassuolo