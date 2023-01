Si è svolto sabato 28 e domenica 29 gennaio presso lo Sporting Club Sassuolo la seconda edizione della Winter Cup, torneo di tennis giovanile con formula rodeo. I partecipanti sono stati 103 bambini divisi su 4 categorie, under 10 e 12 maschile e femminile, con ampia partecipazione degli atleti emiliani da Bologna a Piacenza, e tanti da altre regioni come Veneto, Lombardia e Toscana.

Un vero successo per il circolo sassolese e i padroni di casa hanno avuto la meglio! Infatti nella categoria under 12 maschile conquista il titolo Matteo Grotti, partendo dal tabellone di qualificazione, e raggiunge il terzo posto Tommaso Migliorini nell’under 10, nonostante partecipasse tra bambini di un anno più grandi. Nell’under 10 femminile sul podio Gaia Serra Zanetti del Tennis Modena e nell’under 12 successo per Emma Lanzoni del C.A. Faenza su Gaia Migliorini, atleta che si allena presso lo Sporting.

Prossimo appuntamento al Club saranno i Campionati Provinciali Assoluti di singolo e doppio fra tesserati in Provincia di Modena in programma dal 4 al 19 febbraio e che quest’anno raggiungono la 12°edizione e il torneo Junior Next Gen dal 11 al 19 marzo, prima tappa del circuito macroarea giovanile.

Infine sempre lo Sporting Club Sassuolo ospita nel weekend il secondo raduno nazionale di tennis in carrozzina in preparazione alle qualificazioni dei campionati europei.