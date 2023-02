Aiutare le donne vittime di violenza, aiutando gli uomini autori della violenza ad intraprendere un percorso di consapevolezza e di cambiamento.

Parte la campagna “Chiedo per un amico”, promossa da Regione Emilia-Romagna e Comune di Modena, sostenuta dal Dipartimento nazionale Pari opportunità. L’obiettivo è far conoscere i percorsi di trattamento rivolti agli uomini autori di violenza di genere e la rete dei Centri pubblici Liberiamoci dalla violenza presenti nelle Aziende Usl di ogni capoluogo di provincia.

Insultare, minacciare, manipolare economicamente. Le violenze sono di tanti tipi, non solo sessuali, e tutte drammaticamente in aumento. La campagna punta a sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto gli uomini, per informarli dell’esistenza di spazi dedicati in cui con il supporto di psicologi, psicoterapeuti e assistenti sociali possano comprendere le ragioni del loro comportamento e trovare un sostegno nella costruzione di modalità relazionali più rispettose della propria partner, dei figli, dei familiari.

Un percorso non facile di assunzione di responsabilità e di cambiamento, che passa innanzi tutto dalla presa di coscienza dei propri problemi, come vuole suggerire anche il messaggio scelto per la campagna: “Chiedo per un amico”. E l’invito: “Se l’amico sei tu, possiamo aiutarti”.

La campagna partirà il 2 febbraio e sarà diffusa sui profili social Facebook e Instagram della Regione per tre mesi. Sul sito dedicato https://parita.regione.emilia-romagna.it/liberiamoci-dalla-violenza si trovano le informazioni e i contatti dei Centri LDV – Liberiamoci dalla violenza. Il video sarà online sul canale YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=1mEbY0n3ebE ) e su Lepida Tv. Prevista infine la distribuzione di pieghevoli e locandine.

La Regione Emilia-Romagna sostiene i Centri Liberiamoci dalla violenza fin dal 2011, quando ha promosso la nascita del primo Centro LDV presso il Consultorio della Ausl di Modena. Una rete che oggi può contare su dieci Centri pubblici – uno per ciascuna provincia e due in quella di Forlì-Cesena. Tre le nuove aperture nel 2021: Reggio Emilia, Piacenza e Ferrara.

Ai Centri pubblici si aggiungono sette Centri gestititi dal privato sociale, che contano 11 sedi presenti sul territorio e che concorrono alla rete regionale dei Centri per autori di violenza.

Nel 2021, 537 gli uomini in trattamento

Una rete di Centri pubblici e privati che nel 2021 vedeva 537 uomini in trattamento, nella stragrande maggioranza dei casi partner (42,6%) o ex partner (34,3%) della vittima. Si tratta per lo più di uomini italiani, nella maggioranza dei casi – 310 ­– con figli. Secondo i dati contenuti nel Rapporto sulla violenza di genere della Regione, nel 2021 sono state 149 le interruzioni di trattamento, nel 77% per abbandono volontario, nel 7% per trasferimento ad altro servizio.

I Centri pubblici Liberiamoci Dalla Violenza (LDV) in Emilia-Romagna

Centro LDV Azienda USL di Piacenza

Piazzale Milano 6 – Piacenza

presso Psicologia di Base Consultorio Familiare – 2° piano

3483111757 Numero attivo il martedì e il venerdì, dalle 14.00 alle 16.00

ldv@ausl.pc.it

orario di apertura: su appuntamento

Centro LDV Azienda USL di Parma

Largo Natale Palli n. 1 – Parma

Casa della Salute Parma Centro

3356527746 Numero con segreteria telefonica attiva da lunedì a venerdì

orario di apertura: su appuntamento

ldv@ausl.pr.it – sito web

Centro LDV Azienda USL di Reggio Emilia

via Gramsci 54/L – Reggio Emilia

presso Consultorio Familiare della Casa della Salute Nord

0522335630 segreteria telefonica dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 15.30

orario di apertura: su appuntamento

ldv@ausl.re.it – sito web

Centro LDV Azienda USL di Modena

Viale Don Minzoni. 121 – Modena

presso Consultorio Familiare AUSL Modena

3665711079

orario di apertura: su appuntamento

orario segreteria dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 15.00

ldv@ausl.mo.it – sito web

Centro LDV Azienda USL di Bologna

Via D. Svampa 8 – Bologna

presso Casa della Salute Navile

3664342321 Numero attivo lunedì e venerdì, dalle 13.30 alle 15.00

orario di apertura: giovedì dalle 14.00 alle 18.00

ldv@ausl.bologna.it – sito web

Centro LDV Azienda USL di Ferrara

presso i Consultori familiari delle Case della Salute

di Bondeno, Comacchio, Codigoro, Copparo, Ferrara e Portomaggiore

3333234875 / 3332415033

orari di apertura:

venerdì 08.00-14.00 (Bondeno)

martedì 08.00-12.00 (Comacchio)

martedì 13.00-17.00 (Codigoro)

mercoledì 14:00-18:00 (Ferrara)

giovedì 09.00-16.00 (Portomaggiore)

venerdì 09.00-14.00 (Copparo)

ldv@ausl.fe.it

Centro LDV Azienda USL di Romagna – sede di Ravenna

Via Pola. 15 – Ravenna

presso Consultorio e Spazio Giovani

3661449292 Numero attivo tutti i giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

ldv@auslromagna.it – sito web

orario di apertura: su appuntamento

Centro LDV Azienda USL di Romagna – sede di Forlì

Via Cristoforo Colombo 11 – Forlì

presso Consultorio Familiare

3661449292 Numero attivo tutti i giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

orario di apertura: su appuntamento

ldv@auslromagna.i – sito web

Centro LDV Azienda USL di Romagna – sede di Cesena

Piazza Anna Magnani 147 – Cesena

presso Consultorio Familiare e Spazio Giovani

3661449292 Numero attivo tutti i giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

orario di apertura: su appuntamento

ldv@auslromagna.i – sito web

Centro LDV Azienda USL di Romagna – sede di Rimini

via XXIII Settembre 120 – Rimini

3661449292

orario di apertura: su appuntamento

ldv@auslromagna.i – sito web