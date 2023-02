Riaperta a settembre la storica filiale di via Rizzoli, UniCredit ha completato il piano di intervento sulle proprie sedi nel centro storico di Bologna, con la ristrutturazione dell’agenzia di piazza Galvani e degli spazi di Palazzo Magnani, nuova sede del Private Banking in città.

La banca ha festeggiato quindi con una tripla inaugurazione che ha visto partecipare, tra gli altri, Remo Taricani, Deputy Head Italy UniCredit; Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit; e la Presidente del Consiglio Comunale di Bologna, Maria Caterina Manca, intervenuta per i saluti istituzionali.

Remo Taricani, Deputy Head Italy UniCredit: “La centralità delle filiali si conferma un punto cardine del nostro modello di servizio che prevede la massima integrazione tra tutti i canali della banca, da quelli tradizionali all’online banking e ai bancomat multifunzione, dal mobile alla consulenza in remoto. Questo ci consente di soddisfare le esigenze dei nostri clienti, assicurando alti standard di consulenza, grazie alla professionalità del nostro team, e la possibilità di sfruttare tecnologie innovative per svolgere in semplicità, velocità e sicurezza tutte le operazioni”.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “E’ un grande piacere accogliere i nostri clienti nei nuovi spazi delle filiali di via Rizzoli e piazza Galvani, ripensate coniugando il concetto ‘familiare’ di accoglienza a quello di forte innovazione. E siamo orgogliosi di ricevere e servire i nostri clienti Private nella prestigiosa sede di Palazzo Magnani, storico quartier generale della banca a Bologna. Gli interventi di ristrutturazione che abbiamo voluto realizzare ci permettono di valorizzare la nostra storia, fatta di impegno e di attenzione, nel cuore della città. E confermano la nostra determinazione ad investire su questo territorio fortemente virtuoso e dinamico. A Bologna e provincia serviamo oggi oltre 233mila clienti, offrendo loro soluzioni e prodotti dedicati in grado di rispondere in concreto alle loro istanze”.

Un importante lavoro di restyling ha trasformato il secondo piano di Palazzo Magnani, in via Zamboni, storico quartier generale della banca in pieno centro città, nella nuova sede del Private Banking UniCredit a Bologna, al servizio della clientela privata con patrimoni importanti. Qui un team composto da 27 Banker, guidati dall’Area Manager Alessandro Capasso, è al servizio di oltre 7mila clienti Private, con l’obiettivo di preservare e far crescere il patrimonio di famiglie, imprenditori e professionisti, attraverso una gestione personalizzata e una consulenza allargata, nell’ambito di un rapporto di fiducia e trasparenza.

A poche centinaia di metri, la filiale della banca di via Rizzoli è stata interessata da profondi interventi di ristrutturazione, durati due anni, che hanno permesso di recuperare l’antico splendore della facciata del Palazzo delle Province Romagnole, poi sede del Credito Romagnolo, sovrastante la Galleria Acquaderni. Ampio spazio al recupero di elementi architettonici di pregio e, all’interno, l’area di accoglienza è stata arricchita con opere di artisti contemporanei. La filiale, aperta 51 anni fa, è oggi profondamente rinnovata e risponde in pieno ai mutati comportamenti e alle nuove abitudini della clientela che apprezza accessibilità, trasparenza e innovazione.

Al suo servizio un team composto da 34 persone e guidato da Ioanna Votis.

Disposta su tre livelli, la nuova UniCredit di via Rizzoli è dotata di 22 aree di consulenza su investimenti, finanziamenti e prodotti di base; 3 sono dedicate ai piccoli operatori economici e 3 ai clienti con specifiche esigenze di investimento. L’operatività è garantita sia attraverso 4 postazioni assistite da consulenti, sia in modalità self service, con 2 casse veloci e 3 chioschi per effettuare operazioni online. Il tutto è reso più accessibile da un punto di accoglienza all’ingresso, presidiato da 2 customer manager. L’attesa è resa più confortevole grazie all’allestimento di 3 apposite aree dislocate sui due piani.

Facendo ancora due passi in centro, a meno di 500 metri, ecco anche la nuova filiale UniCredit di piazza Galvani. Qui, i lavori di ristrutturazione, conclusi a fine 2022, hanno permesso di restituire alla clientela uno spazio rinnovato nel segno del comfort e dell’innovazione, anche in questo caso arricchito da opere di artisti contemporanei.

Sono 14 le persone che compongono il team guidato da Giovanni Taparelli: troviamo anche qui un’area accoglienza, curata da una customer manager e da una consulente dedicata ai prodotti di base e al supporto al cliente nelle transazioni più complesse.

Il nucleo della squadra di piazza Galvani è poi formato dai 10 consulenti specializzati nel mondo investimenti, dislocati sui due livelli della filiale dotata anche di comode aree d’attesa. All’interno, inoltre, sarà possibile effettuare transazioni in modalità self service, grazie ad una cassa veloce e a due chioschi multifunzione.

In entrambe le filiali l’operatività giornaliera è supportata anche da un’ampia dotazione tecnologica: ciascuna dispone di un’area self service aperta h24, 7 giorni su 7.

In dettaglio, in Rizzoli sono presenti 5 ATM bancomat, di cui 3 “evoluti”, che permettono cioè di svolgere operazioni di prelievo e versamento di contanti e assegni, oltre a numerose tipologie di pagamento anche oltre l’orario di apertura delle filiali. Due ATM “evoluti” anche in Galvani. I nuovi ATM sono abilitati anche al servizio Prelievo Smart, che consente in sicurezza di ottenere l’erogazione di contante con addebito sul conto anche senza utilizzo di carte.