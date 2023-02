In queste ore è in corso un servizio di controllo straordinario del territorio, pianificato dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena ed eseguito da pattuglie delle Compagnie di Modena, Carpi e Sassuolo, con il supporto del personale del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna di Bologna e della Polizia Locale di Modena anche con l’unità cinofila antidroga. Sono in corso alcune perquisizioni e controlli nella zona sud della città.