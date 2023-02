Ceramiche Gardenia Orchidea e Versace hanno rinnovato l’accordo di licenza esclusiva per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di piastrelle in ceramica di alta qualità e di accessori per il bagno con il marchio Versace Ceramics. Il rinnovo ha effetto dal 1° gennaio 2023 e segna il proseguimento della partnership più longeva nel settore, nata nel lontano 1997.

“È motivo di grande orgoglio per la nostra azienda rinnovare il lungo rapporto con Versace. Dalla sinergia tra il design Versace e la competenza tecnica della nostra azienda, continueranno a nascere nuove superfici di lusso, caratterizzate dall’eleganza e dalla qualità tipiche del Made in italy, così da soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti” queste le parole di Andrea Fabbri, presidente di Gardenia Orchidea