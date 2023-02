Al via alla Biblioteca Mabic “A-t’in còunt un’ètra”, il ciclo di incontri con gli autori: tre appuntamenti organizzati da Open Group e incentrati su libri pubblicati da scrittori locali. Incontri tra voci, pensieri, ricordi e conversazioni dove a parlare sono le storie, i luoghi e le esperienze.

Si parte sabato 4 febbraio alle 16.30 con la presentazione del libro “Noi viaggiamo vicino” di Maria Luisa Bompani (Incontri Editrice 2021): un testo alla scoperta dei luoghi più intimi e nascosti dell’Appennino Modenese, quasi un diario in cui il paesaggio riflette le emozioni dell’autrice. Il libro ripercorre i paesaggi tipici del nostro Appennino in un viaggio di prossimità a passo lento, in cui lo sguardo si sofferma sull’orizzonte in un continuo rimando tra fuori e dentro, seguendo una narrazione che diventa evocativa della propria interiorità: un’impressionismo dei luoghi fatto di riflessi di ciò che il paesaggio, naturale, rurale e umano, evoca nel profondo. “Noi viaggiamo vicino” è un testo che, mentre parla di una ricerca interiore, pone anche interrogativi sul senso del viaggiare oggi, in un’epoca che ha il mito del viaggio transcontinentale, delle impagabili emozioni e dei panorami mozzafiato, dell’accumulo di immagini che danno l’illusione di aver veramente vissuto. L’autrice, già docente di Lettere nelle scuole superiori modenesi, è una figura poliedrica capace di dedicarsi a diverse arti dalla scrittura al teatro; ha infatti al suo attivo numerose pubblicazioni fra racconti, testi in prosa e poesie pubblicate in svariate riviste e antologie.