Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Nebbia mattutina sul ferrarese in rapido dissolvimento. Temperature minime in aumento, con valori tra 2 e 6 gradi nei centri urbani e localmente intorno allo zero nelle aree di aperta campagna; massime in diminuzione sui settori centro-orientali comprese tra 11/12 gradi della costa e 17 gradi del piacentino.

Venti inizialmente deboli-moderati intorno a nord-ovest, con rinforzi anche forti sul crinale appenninico occidentale; dal pomeriggio tendenti a divenire deboli dai quadranti orientali con rinforzi in mare aperto e lungo la costa. Mare poco mosso o quasi calmo, con moto ondoso in rapido aumento dal pomeriggio, fino a molto mosso in serata.

(Arpae)