ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo ha approvato la riforma delle autonomie. La legge è fatta in modo tale da garantire il massimo dell’autonomia alle regioni insieme al massimo controllo del centro, proprio per evitare sperequazioni. Forza Italia ha lavorato molto in tal senso, presentando proposte ed emendamenti, che sono stati approvati”. Lo dice a Stasera Italia, su Rete4, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

“E’ il principio fondamentale dello stato liberale applicato per esempio al meglio nell’architettura costituzionale degli Stati Uniti. Un forte decentramento unito ad una forte autorità centrale nella politica estera e nella politica militare – aggiunge -. Anche per questo noi proponiamo da molti anni il Presidenzialismo – esattamente come in America – nel quale l’elezione diretta conferisce a chi guida l’esecutivo un’autorità politica e costituzionale davvero importante, che ne fa anche il garante della parità di diritti fra tutti i cittadini”.

